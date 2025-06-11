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14:12, 11 июня 2025Ценности

Отказ зумеров работать сверхурочно вызвал массовый спор в сети

Блогерша Линдси Картер раскритиковала отказ зумеров работать сверхурочно
Екатерина Ештокина

Фото: Unsplash

Блогерша и основательница компании по производству спортивной одежды Set Active Линдси Картер раскритиковала отказ зумеров работать сверхурочно и вызвала массовый спор в сети. Об этом пишет The New York Post.

Предпринимательница разместила в TikTok ролик, в котором осудила молодое поколение, не желающее работать в офисе после пяти вечера. «Теперь я вижу только людей, выбегающих из своих офисов в пять вечера, как будто это пожарная тревога, а потом удивляющихся, почему они чувствуют себя такими неудовлетворенными своей карьерой. Баланс важен, но баланс без амбиций — это просто движение по инерции. Вы не построите ничего великого, просто делая минимум», — высказалась бизнесвумен.

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Однако видео подверглось резкой критике пользователей сети, которые заявили, что Картер пропагандирует неоплачиваемую работу и игнорирует выгорание.

«Работать после пяти вечера в компании, в которой у меня нет акций, не похоже на путь к самореализации», «Как я могу быть активным, если после пяти вечера я должен быть привязан к столу?» — возмутились комментаторы.

Карьерный инфлюэнсер Габриэль Джадж пояснила, что в действительности представители поколения Z научились правильно расставлять приоритеты в пользу собственного здоровья. «Поколение Z не лишено амбиций. Мы просто устали жертвовать своим психическим здоровьем ради компаний, которые вознаграждают выгорание вечеринками с пиццей. Выход из системы в пять часов — это не лень. Это граница», — заключила она.

В мае зумеры бросились заниматься одним хобби. Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что всплеск интереса к садоводству наблюдается среди разных поколений, однако молодежь занимает первое место.

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