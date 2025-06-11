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11:51, 11 июня 2025Экономика

Приднестровье спустя три дня вернулось к режиму ЧП в экономике

Верховный совет ПМР утвердил введение режима ЧП в экономике на 30 дней
Дмитрий Воронин

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Верховный совет непризнанного Приднестровья (ПМР) утвердил на чрезвычайном заседании указ главы республики о введении на 30 дней на ее территории чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, ПМР вернулась к режиму ЧП в экономике спустя три дня после окончания предыдущего, срок которого истек 8 июня. Его ввели в декабре 2024 года из-за проблем с поставками газа в регион и продлевали пять раз.

Необходимость возобновления чрезвычайного положения, предполагающего экономию потребления энергоресурсов, формирование госрезерва, запрет на их экспорт и введение особого порядка реализации товаров первой необходимости, власти объяснили экономическим кризисом и «продолжающимся ухудшением социально-экономических показателей», вызванными сокращением поставок газа, говорится в публикации.

Несколько дней назад, напоминает агентство, глава ПМР Вадим Красносельский отмечал, что, хотя при содействии России непризнанная республика и получает сейчас газ, поставки ведутся в рамках реализации краткосрочных договоренностей, оформление которых всякий раз «требует времени и значительных усилий большого количества участников». Положение дел в сфере энергетики он назвал в свете этого шатким.

В начале года, после того как «Газпром» остановил поставки газа Молдавии из-за долгов компании «Молдовагаз», Тирасполю, обеспечивавшему около 80 процентов потребностей этой постсоветской страны в электроэнергии, топливо тоже перестало поступать. Идеи президента Украины Владимира Зеленского о переходе местной ГРЭС на украинский уголь Красносельский отверг, объяснив, что станция работает на антраците, а переход на предлагаемое топливо займет много времени и обойдется очень дорого. Позднее поставки в ПМР были налажены.

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