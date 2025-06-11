Путин поручил заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений

Путин потребовал заранее подготовить инфраструктуру под новые системы вооружений

Президент России Владимир Путин потребовал заранее подготовить инфраструктуру для размещения новых систем вооружений, чтобы их не ставили «в чистом поле». Об этом политик рассказал на совещании по вооружениям, сообщает Кремль.

«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее», — уточнил он.

Путин также добавил, что необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в соответствующей госпрограмме отдельной строкой.

Во время совещания президент РФ также рассказал, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде России составляет 95 процентов. По словам Путина, это самый высокий показатель в мире.

В апреле глава государства объявил, что морской компонент стратегических ядерных сил (СЯС) России полностью укомплектован современным оружием и техникой.