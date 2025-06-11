Россияне начали бережнее относиться к природе и отвернулись от одного типа товаров

«Контур.Маркет»: Спрос россиян на моющие средства упал на 15 процентов

Россияне начали бережнее относиться к природе, а также чаще прислушиваться к экспертам, которые советуют использовать меньшее количество моющих средств для стирок, мытья посуды и поверхностей — в среднем спрос на эти товары снизился на 15 процентов. Об этом со ссылкой на отчет аналитиков компании «Контур.Маркета» сообщил «Прайм».

По информации специалистов, цены на моющие средства увеличились при этом на 10 процентов. «Сильнее всего подорожали средства для зеркал и стекол — на 26 процентов. В январе-мае 2025 года упаковка объемом 0,5 литра стоила около 236 рублей, год назад — 187 рублей. При этом спрос на них снизился меньше всего — на четыре процента», — сказано в отчете по итогам сравнения 4,2 миллиона чеков за январь-май текущего и аналогичный период предыдущего года. Гель для стирки прибавил в цене восемь процентов, до 311 рублей, а число его покупок упало на 26 процентов, что является самым заметным снижением спроса среди всех товаров в категории. В список лидеров и по росту цен, и по снижению продаж попал и стиральный порошок, два килограмма которого сейчас стоят в среднем 329 рублей, что на шесть процентов дороже относительно 2024 года. Спрос на данный товар упал на 23 процента. Стоимость средства для мытья пола, продолжили специалисты, увеличилась на пять процентов, а чистящего средства для сантехники — на семь процентов, а их продажи упали на 7 и 14 процентов соответственно.

Аналитик компании Ксения Корзан связала падение спроса на моющие средства с трендами на экономичность и экологичность, которые привели к тому, что граждане стали реже их использовать.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал отказаться от возложения пластиковых цветов, поскольку они наносят непоправимый ущерб природе.