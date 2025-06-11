Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 11 июня 2025Наука и техника

Стало известно о готовящейся стыковке китайских спутников

SpaceNews: Китайские спутники Shijian-21 и Shijian-25 готовятся к стыковке
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Du Xinxin / Xinhua / Globallookpress.com

Китайские спутники Shijian-21 и Shijian-25 проводят маневры на околоземной орбите, которые могут указывать на их подготовку к стыковке друг с другом. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

По состоянию на 9 июня космические аппараты находились на геостационарной орбите на удалении около 1500 километров друг от друга.

Издание напоминает, что космический аппарат Shijian-25, запущенный в январе, предназначен для тестирования технологий орбитальных стыковки и дозаправки, тогда как Shijian-21, запущенный в октябре 2021-го, в декабре 2021-го — январе 2022-го успешно состыковался с неработающим навигационным спутником Beidou-2 G2, после чего отбуксировал его на орбиту захоронения.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

В мае агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли Shijian-26.

В марте издание Breaking Defense привело заявление замглавы Космических сил США по космическим операциям Майкла Гетлейна, который обвинил Китай в отработке орбитального боя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали причину быстрого наступления армии России в Сумской области

    Трамп заявил о «спасении» Лос-Анджелеса

    В спецназе «Ахмат» рассказали анекдот о судьбе бойцов ВСУ и их союзников

    Стало известно о готовящейся стыковке китайских спутников

    Огромные колонии супермуравьев захватили Европу

    В России сделали неожиданный вывод из-за визита отца Маска в Москву

    Бывший аналитик ЦРУ назвал главное отличие между русскими и американцами

    Тренер назвал способ одновременно прокачать плечи и спину

    Узбекистан призвал Россию относиться к мигрантам с уважением

    Губернатор Калифорнии выступил против решения Трампа о вводе войск в Лос-Анджелес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости