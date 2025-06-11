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19:05, 11 июня 2025Бывший СССР

В Литве захотели собрать немецкие танки

Вильнюс ведет переговоры с производителями танков Leopard об их сборке в Литве
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вильнюс ведет переговоры с производителями танков Leopard об сборке их продукции в Литве. Об этом заявила министр обороны республики Довиле Шакалене в интервью BNS.

«Производители танков прибудут в ближайшие недели, чтобы согласовать детали сборки танков в Литве. Это очень позитивный момент, поскольку означает, что значительная часть этой стоимости также будет создана в Литве», — заявила глава оборонного ведомства.

Литва намерена произвести 44 танка Leopard к 2034 году, добавила Шакалене. К 2029 году будет готова первая партия немецких танков.

Ранее армии Литвы и США отработали удары ракетами из систем HIMARS по целям в Балтийском море. Произошло это в рамках совместных учений на территории балтийской республики.

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