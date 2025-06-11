Украина разрешила Польше эксгумировать тела погибших в 1939 году

Минкульт Украины разрешил Польше эксгумировать тела погибших в 1939 году

Киев разрешил Варшаве эксгумировать во Львове тела польских военных, погибших в 1939 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Украины.

«Информируем о передаче разрешения польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 году польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего села Збоища», — говорится в публикации.

Отмечается, что работы по эксгумации тел начались еще в апреле 2025 года.

Ранее польский парламент постановил отмечать 11 июля День памяти жертв геноцида, совершенного членами «Организации украинских националистов» и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, организации признаны в России экстремистскими и запрещены).