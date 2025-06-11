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21:13, 11 июня 2025Бывший СССР

В Харькове загорелся военкомат

В Харькове загорелось здание ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

В Харькове произошел пожар в здании территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Местные жители сняли загоревшийся военкомат на видео. На кадрах запечатлен столб дыма. Также пламя наблюдается на втором и третьем этажах здания.

Официального комментария от городских властей в данный момент нет.

В ночь на 9 июня на окраине Харькова после падения фугасных авиабомб (ФАБов) начался пожар. По информации военкора Юрия Котенка, под удар попали военные объекты в украинском городе.

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