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16:21, 11 июня 2025Ценности

Юлия Снигирь вновь кардинально сменила имидж

42-летняя актриса Снигирь показала окрашенные из блонда в темный цвет волосы
Екатерина Ештокина

Фото: @yuliasnigir

Российская актриса Юлия Снигирь вновь кардинально сменила имидж и показала результат. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» разместила снимок, сделанный в салоне автомобиля. В кадре 42-летняя артистка предстала в белой футболке и черной рубашке поверх нее.

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В качестве аксессуаров она выбрала серьги-кольца. При этом знаменитость продемонстрировала окрашенные из блонда в темный цвет волосы.

Ранее в июне актриса показала лицо без макияжа в день своего 42-летия. Снигирь предстала перед камерой в бежевом платье и оранжевом халате с вышивкой, уложив волосы в гладкий низкий хвост.

В феврале она также показала новый имидж, перекрасившись в блондинку.

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