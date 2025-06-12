Российский фигурист сравнил строгость Винер и Тутберидзе

Российский фигурист Мозалев: Винер намного строже Тутберидзе

Российский фигурист Андрей Мозалев, тренирующийся у Этери Тутберидзе, сравнил специалиста с бывшим наставником сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен отметил, что пересекался с Винер во время гала-концерта, посвященного Дню Победы. «Про Винер говорят, что она строгая. Это правда так. На репетициях, где она контролировала буквально все, бывало, что Винер на кого-то кричала, "наезжала"», — заявил Мозалев.

Россиянин добавил, что к фигуристам Винер была более лояльной. «Думаю, Ирина Александровна строже, чем Этери Георгиевна. Намного!» — отметил Мозалев.

В феврале прошлого года Мозалев рассказал о страхе перед Тутберидзе. Спортсмен отметил, что побаивался взгляда специалиста.