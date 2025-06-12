Физик-атомщик Диков: Шакалы из НАТО обломают зубы об ядерный щит России

«Шакалам из НАТО» не удастся победить Россию, как это не получилось у фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера с Наполеоном Бонапартом. Об этом заявил заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра, Герой Труда Юрий Диков после вручения ему золотой звезды Героя Труда в Кремле, его слова приводит агентство РИА Новости.

По словам ученого, президенту России Владимиру Путину страна досталась в очень трудное время, однако тот смог оттащить ее от края пропасти и направить на путь развития. Диков отметил, что в настоящий момент враги вновь собираются в стаю в надежде получить легкую добычу, однако у них, предрек он, вновь ничего не выйдет.

«Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят Вас за оказанное доверие, а мы можем Вас уверить, что не подведем, и вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит», — убежден физик-атомщик.

Ранее Путин сообщил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде России составляет 95 процентов. Глава государства подчеркнул, что данный показатель является самым высоким в мире.