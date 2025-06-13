Американского сенатора скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра

NBC: В США сенатора Падилью скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра

Сенатора-демократа от штата Калифорния Алекса Падилью скрутили и вытолкнули из помещения, где проходила пресс-конференция министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Об этом сообщает телеканал NBC.

Встреча прошла в Лос-Анджелесе. В офисе сенатора опубликовали видео, где Падилью толкают лицом вперед на землю после того, как вывели из помещения, в котором проходила пресс-конференция. После этого офицеры в жилетах с логотипом ФБР заковывают его в наручники.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис разрешил местным жителям сбивать протестующих на машинах в случаях, если это необходимо для их же безопасности.