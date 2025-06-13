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НХЛ — плей-офф|Финал. 5-й матч
12:45, 13 июня 2025Спорт

Россияне остались без специальных наград НХЛ

Форвард Кучеров и голкипер Василевский остались без специальных наград НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Никита Кучеров

Никита Кучеров. Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters

Россияне остались без специальных наград Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ — боролся нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он занял в голосовании третье место, уступив первенство голкиперу «Виннипега» Коннору Хеллебайку.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский занял второе место в голосовании на получение приза лучшему голкиперу «Везина Трофи». Обладателем трофея также стал Хеллебайк.

При этом россияне попали в символические сборные по итогам регулярного сезона. Кучеров вошел в первую команду, Василевский — во вторую. Нападающего «Филадельфии Флайерс» Матвея Мичкова включили в сборную новичков.

Обладателем Кубка Стэнли станет лучшая команда в паре «Флорида Пантерс» и «Эдмонтон Ойлерс». На данный момент счет в финальной серии 2-2.

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