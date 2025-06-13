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19:45, 13 июня 2025Спорт

В Ассоциации лыжных видов спорта России рассказали об общении с иностранцами в кулуарах

Ассоциация лыжных видов спорта: В кулуарах FIS хорошее отношение к россиянам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов рассказал об общении с иностранцами в кулуарах конгресса Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Его слова приводит «Матч ТВ».

Мнацаканов заявил, что в кулуарах отношение очень хорошее. «Все встречались с нами, обнимались, спрашивали, как и что, чем помочь», — поделился он.

Ранее глава FIS Йохан Элиаш заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже. Там представители двух стран выступали в нейтральном статусе.

С марта 2022-го россияне не участвуют в международных соревнованиях по решению FIS.

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