В Ассоциации лыжных видов спорта России рассказали об общении с иностранцами в кулуарах

Ассоциация лыжных видов спорта: В кулуарах FIS хорошее отношение к россиянам

Генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта России Георгий Мнацаканов рассказал об общении с иностранцами в кулуарах конгресса Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Его слова приводит «Матч ТВ».

Мнацаканов заявил, что в кулуарах отношение очень хорошее. «Все встречались с нами, обнимались, спрашивали, как и что, чем помочь», — поделился он.

Ранее глава FIS Йохан Элиаш заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже. Там представители двух стран выступали в нейтральном статусе.

С марта 2022-го россияне не участвуют в международных соревнованиях по решению FIS.