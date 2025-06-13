В России испытали лазерное оружие против беспилотников

В России успешно испытали новые лазерные комплексы против беспилотников

В России завершились испытания новейших лазерных комплексов, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в правительстве, передает РИА Новости.

Тестирование прошло на специальном полигоне, где были отработаны различные сценарии перехвата дронов нескольких типов. Как отметили разработчики, испытания подтвердили заявленные характеристики новых систем.

Лазерное оружие должно стать частью единой сети противовоздушной обороны, концепцию которой накануне представил президент России Владимир Путин. По его словам, роль воздушного боя в современных конфликтах существенно изменилась, а эффективные средства противодействия беспилотникам приобретают критическое значение.

Ранее президент Путин заявил, что доля современных образцов вооружений в ядерной триаде России составляет 95 процентов, это самый высокий показатель в мире.