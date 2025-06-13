В России расширили список запрещенных веществ

Правительство России расширило список запрещенных наркотических веществ

Правительство России расширило список наркотических и психотропных веществ на 14 позиций. Об этом, ссылаясь на постановление, сообщает ТАСС.

В перечень вошли, как сообщает агентство, вещества из числа синтетических каннабиноидов и опиоидов, как то флуонитазен, норизотонитазен и гексагидроканнабинол.

Помимо этого, правительство расширило на 4 пункта список веществ, оборот которых будет ограничен в России, но которые все еще могут использоваться в фармацевтике для создания рецептурных препаратов.

Ранее в Псковской области таможенники обнаружили игрушки с наркотиками у пассажирки из Литвы. По данным ведомства, на таможенном пункте пропуска Убылинка при сканировании багажа 43-летней женщины сотрудниками службы были выявлены игрушки, детская кукла и обезьянка, в которых обнаружены пакеты с порошком общим весом около 600 граммов.