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20:55, 14 июня 2025Мир

Грузовик с атаковавшими Иран дронами Израиля попал на видео

Грузовик с атаковавшими Иран беспилотниками Израиля попал на видео
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Грузовик, с которого велась израильская атака дронами по Ирану, попал на видео, сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах грузовик, кузов которого разделен на несколько ячеек. Утверждается, что автомобиль обнаружила иранская разведка, его использовали агенты израильского Моссада.

Ранее в Иране задержали несколько автомобилей с израильскими дронами. Сообщалось, что разведка Моссад создала в Иране базу взрывных беспилотников. Устройства использовали после начала военных действий в регионе. Часть принадлежавших шпионам машин, перевозивших дроны-камикадзе, задержали.

Израиль создал базу взрывчатых дронов на территории Ирана, которые использовались в начале атаки 13 июня, в рамках операции с кодовым названием «Нация львов». Израиль внедрил специальное оружие в больших масштабах на территории всего Ирана, в том числе вблизи расположения иранских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). С началом атаки Израиля размещенное оружие активизировалось и ударило по целям.

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