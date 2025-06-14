Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали в результате ракетных ударов Ирана

Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали в результате ударов Ирана

Консул Хорватии в Израиле и его жена получили ранения после ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глава МИД Хорватии Гордана Радмана.

По словам Радмана, пострадало здание, в котором проживали консул и его жена. Травмы оказались незначительными, угрозы для жизни нет. Глава МИД Хорватии добавил, что поддерживает постоянный контакт с посольством Хорватии в Израиле, которое принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего персонала.

Ранее сообщалось, что как минимум 80 человек получили ранения в результате атаки Ирана по территории Израиля. Из них трое получили тяжелые ранения и позже лишились жизни. По данным организации «Маген Давид Адом», еще несколько человек получили серьезные ранения. Остальные получили легкие и средние ранения или отделались сильным беспокойством.