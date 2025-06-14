Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:35, 14 июня 2025Мир

Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали в результате ракетных ударов Ирана

Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали в результате ударов Ирана
Мария Черкасова

Фото: Itay Cohen / Reuters

Консул Хорватии в Израиле и его жена получили ранения после ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глава МИД Хорватии Гордана Радмана.

По словам Радмана, пострадало здание, в котором проживали консул и его жена. Травмы оказались незначительными, угрозы для жизни нет. Глава МИД Хорватии добавил, что поддерживает постоянный контакт с посольством Хорватии в Израиле, которое принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего персонала.

Ранее сообщалось, что как минимум 80 человек получили ранения в результате атаки Ирана по территории Израиля. Из них трое получили тяжелые ранения и позже лишились жизни. По данным организации «Маген Давид Адом», еще несколько человек получили серьезные ранения. Остальные получили легкие и средние ранения или отделались сильным беспокойством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Израиля выступил с заявлением об атаках на Иран

    Лукашенко дал совет по употреблению картофеля

    В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

    Путин подтвердил готовность России продолжать переговоры с Украиной

    Стало известно о находящихся в Иране российских ученых

    Российский хоккеист раскрыл правду о ценах в США

    Стало известно о приказывающей брать в плен мирных граждан женщине-командире ВСУ

    Верку Сердючку обвинили в попытке «мимикрировать и ждать Российскую армию в Киеве»

    Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали в результате ракетных ударов Ирана

    Путин обсудил с Трампом атаку Израиля на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости