Россиян снова обяжут подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне

Россиян обяжут подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2025

Российские и белорусские теннисисты будут обязаны подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2025. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Там уточнили, что условия участия представителей стран в соревнованиях будут такими же, как и в прошлом году. Аналогичные декларации теннисисты подписывали и в 2023 и в 2024 годах.

Россияне и белорусы были отстранены от Уимблдона-2022. Других турниров «Большого шлема» спортсмены начиная с февраля 2022 года не пропускали.

Уимблдон-2025 пройдет с 30 июня по 13 июля. Россияне и белорусы выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.