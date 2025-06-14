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11:05, 14 июня 2025Мир

Стали известны подробности об эвакуации россиян из Ирана

Вторая группа из 56 россиян эвакуировалась из Ирана в Азербайджан
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российского режиссера вместе со съемочной группой эвакуировали из Ирана

Фото: Uncredited / AP

Вторая группа россиян эвакуировалась из Ирана. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Баку.

По его данным, граждане РФ уже находятся на территории Азербайджана. Из 88 человек 56 выехали на автобусах из Ирана. Они пересекли ирано-азербайджанскую границу в пункте «Астара».

Первый автобус с 14 пассажирами ранее уже прибыл в Астаринский район республики, в их числе члены съемочной группы режиссера Федора Бондарчука и артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского.

13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. В ответ на удары по своей территории исламская республика начала военную операцию против Израиля.

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