Стало известно о приказывающей брать в плен мирных граждан женщине-командире ВСУ

Женщина-командир роты ВСУ приказывала брать в плен мирных граждан

Командир роты территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывала своим брать в плен мирных жителей Курской области. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий 129-й бригады теробороны Сергей Косяк.

Командира роты звали Ирина, рассказал военнопленный. Она отдала приказ при обнаружении гражданских лиц задерживать, брать в плен и по команде передавать их другому подразделению. Женщина ссылалась на то, что такой приказ был получен от вышестоящего руководства. Других распоряжений от командования военному не поступало, рассказал он.

Сергей Косяк попал в плен 1 декабря 2024 года. Его контузило. Российские бойцы подобрали его, оказали помощь, обеспечили водой и едой.

Ранее стало известно, что Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены ранеными и военнопленными в рамках стамбульских договоренностей.

