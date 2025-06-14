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19:43, 14 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о приказывающей брать в плен мирных граждан женщине-командире ВСУ

Женщина-командир роты ВСУ приказывала брать в плен мирных граждан
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Stringer / Reuters

Командир роты территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывала своим брать в плен мирных жителей Курской области. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий 129-й бригады теробороны Сергей Косяк.

Командира роты звали Ирина, рассказал военнопленный. Она отдала приказ при обнаружении гражданских лиц задерживать, брать в плен и по команде передавать их другому подразделению. Женщина ссылалась на то, что такой приказ был получен от вышестоящего руководства. Других распоряжений от командования военному не поступало, рассказал он.

Сергей Косяк попал в плен 1 декабря 2024 года. Его контузило. Российские бойцы подобрали его, оказали помощь, обеспечили водой и едой.

Ранее стало известно, что Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены ранеными и военнопленными в рамках стамбульских договоренностей.

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