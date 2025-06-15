Наследный принц Саудовской Аравии осудил атаки Израиля на Иран

Мухаммед бен Салман: Атаки армии Израиля на Иран мешают деэскалации в регионе

Атаки Израиля на Иран помешали усилиям по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает Саудовское госагентство новостей SPA.

Во время разговора Мухаммед бен Салман принес соболезнования в связи с жертвами израильской атаки.

В ночь на 15 июня Армия обороны Израиля завершила серию ударов по ядерной и топливной инфраструктуре Тегерана.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку властями страны ядерного оружия.