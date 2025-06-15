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14:02, 15 июня 2025Путешествия

Россиянка пожила за границей и описала порядки на родине словами «противно вспоминать»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Российская путешественница Марина Ершова пожила за границей и рассказала, какие порядки на родине ей теперь противно вспоминать. Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам Ершовой, в Мексике люди очень приветливы, радушны и постоянно одаривают друг друга комплиментами. «А в России мне скажут, что я красивая, только если мужчина пьян или если ты "сама напросилась"», — рассказала она.

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По мнению россиянки, у нее на родине всегда нужно быть готовой не дать себя в обиду — работает «женская самозащита по умолчанию». В Мексике же она такого напряжения не замечала и чувствовала себя более расслабленно.

Кроме того, Ершову возмутили высокие цены на овощи и хлеб «как из ваты». «Не то чтобы в России плохо. Но меня тошнит от того, что мы привыкли к этому, как к норме», — заключила она.

Ранее Ершова рассказала об особенностях брака с мексиканцем. По ее словам, к темпераменту таких мужчин русская душа может быть не готова.

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