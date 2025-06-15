Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:05, 15 июня 2025Россия

«Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

Путин рассказал, что отказался от предложения окулиста носить очки
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. Во время разговора с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко глава государства рассказал, как окулист однажды предложил ему носить очки.

У меня все время была "единица". Лет пять или шесть назад пришел проверяться и мне говорят: [у вас зрение] где-то 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер вспомнил, что, когда надел очки первый раз, у него закружилась голова. «Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь», — добавил президент.

Столяренко в ответ объяснил, что зрение работает «не совсем так». Однако Путин заверил, что в его случае это правило действует, так как сейчас он свободно читает без всяких проблем.

Кадр: Telegram-канал «ЗАРУБИН»

Ранее легендарный российский хирург Леонид Рошаль заявил президенту Владимиру Путину во время личной встречи, что тот находится в прекрасной физической форме.

Путин каждый год проходит двухдневную полную проверку организма

Также в ходе встречи президент пообщался с собеседником на тему общего здоровья и признался, что каждый год проходит двухдневную полную проверку организма.

Столяренко заявил, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю». «Техосмотр проходим регулярно. Каждый год "чек-ап"», — ответил Путин.

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Ранее российский лидер назвал любимые виды спорта

В свободное время и при возможности президент старается кататься на горных лыжах, а также любит заниматься хоккеем. Об этом он рассказывал в интервью Медиакорпорации Китая.

«Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина», — перечислил он. При этом российский лидер посетовал, что из-за нехватки времени смотрит соревнования только по телевизору.

Кроме того, глава государства занимался боксом, однако в сентябре 2021 года рассказал, что оставил тренировки после того, как ему сломали нос на третьей-четвертой тренировке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

    Руководство Ирана начало переговоры с Россией о возможной эвакуации

    Иран нанес удар по израильскому оружейному заводу Rafael

    Военкор прокомментировал причины российского удара по зданию Boeing в Киеве

    Иранские ракеты поразили аэропорт Израиля

    В Израиле семь человек получили ранения во время иранской атаки

    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

    В России оценили дебош украинских гимнастов в отеле после провала на турнире

    Минздрав раскрыл данные о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Татарстан

    В США выступили с заявлением из-за конфликта Израиля и Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости