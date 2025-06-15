«Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

Путин рассказал, что отказался от предложения окулиста носить очки

Президент России Владимир Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. Во время разговора с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко глава государства рассказал, как окулист однажды предложил ему носить очки.

У меня все время была "единица". Лет пять или шесть назад пришел проверяться и мне говорят: [у вас зрение] где-то 0,9 стало, 0,8. Вот можно было бы очки такие Владимир Путин президент России

Российский лидер вспомнил, что, когда надел очки первый раз, у него закружилась голова. «Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь», — добавил президент.

Столяренко в ответ объяснил, что зрение работает «не совсем так». Однако Путин заверил, что в его случае это правило действует, так как сейчас он свободно читает без всяких проблем.

Ранее легендарный российский хирург Леонид Рошаль заявил президенту Владимиру Путину во время личной встречи, что тот находится в прекрасной физической форме.

Путин каждый год проходит двухдневную полную проверку организма

Также в ходе встречи президент пообщался с собеседником на тему общего здоровья и признался, что каждый год проходит двухдневную полную проверку организма.

Столяренко заявил, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю». «Техосмотр проходим регулярно. Каждый год "чек-ап"», — ответил Путин.

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Ранее российский лидер назвал любимые виды спорта

В свободное время и при возможности президент старается кататься на горных лыжах, а также любит заниматься хоккеем. Об этом он рассказывал в интервью Медиакорпорации Китая.

«Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина», — перечислил он. При этом российский лидер посетовал, что из-за нехватки времени смотрит соревнования только по телевизору.

Кроме того, глава государства занимался боксом, однако в сентябре 2021 года рассказал, что оставил тренировки после того, как ему сломали нос на третьей-четвертой тренировке.