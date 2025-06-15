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12:27, 15 июня 2025Мир

В Иране задержаны агенты израильской МОССАД

В Иране задержали двух агентов израильской разведки МОССАД
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wana News Agency / Reuters

Иранские силовики задержали двух человек, которых считают агентами израильской разведки МОССАД. Об этом сообщает в Telegram агентство Mehr.

По данным правоохранителей, задержание произошло в северной провинции Альборз. Подробности о деятельности подозреваемых пока не раскрываются.

Ранее в Иране обнаружили несколько автомобилей, в которых перевозились израильские дроны. Речь идет о беспилотниках, предположительно, созданных базой, которую израильская разведка МОССАД тайно организовала на территории республики. Часть машин с дронами, принадлежащих предполагаемым агентам, была перехвачена и изъята.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, нанеся удары по ряду ключевых объектов, — от ядерной инфраструктуры до командных центров Корпуса стражей исламской революции. Операция под названием «Нация львов» стала ответом на усиливающуюся ядерную активность Тегерана.

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