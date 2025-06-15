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10:32, 15 июня 2025Мир

В Кремле увидели сходство отношений России и США с авгиевыми конюшнями

Представитель Кремля Песков заявил, что отношения России и США слишком грязные
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков увидел сходство отношений России и США с авгиевыми конюшнями — он заявил, что диалог между двумя странами слишком грязный. Такой комментарий пресс-секретарь президента России дал репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков в беседе с журналистом отметил, что в двусторонних отношениях государств присутствует большая инерция. Он допустил, что именно это мешает продвижению российско-американского взаимодействия более быстрыми темпами.

До этого представитель Кремля рассказал, что новый раунд консультаций России и США пройдет по линии дипломатических ведомств.

Тогда Песков подчеркивал, что Россия и США нацелены на устранение проблем в двусторонних отношениях и имеют для этого прямые каналы диалога.

Еще раньше пресс-секретарь упомянул, что в диалоге России и США не стоит надеяться на быстрые результаты.

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