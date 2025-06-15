В Кремле увидели сходство отношений России и США с авгиевыми конюшнями

Представитель Кремля Песков заявил, что отношения России и США слишком грязные

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков увидел сходство отношений России и США с авгиевыми конюшнями — он заявил, что диалог между двумя странами слишком грязный. Такой комментарий пресс-секретарь президента России дал репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков в беседе с журналистом отметил, что в двусторонних отношениях государств присутствует большая инерция. Он допустил, что именно это мешает продвижению российско-американского взаимодействия более быстрыми темпами.

До этого представитель Кремля рассказал, что новый раунд консультаций России и США пройдет по линии дипломатических ведомств.

Тогда Песков подчеркивал, что Россия и США нацелены на устранение проблем в двусторонних отношениях и имеют для этого прямые каналы диалога.

Еще раньше пресс-секретарь упомянул, что в диалоге России и США не стоит надеяться на быстрые результаты.