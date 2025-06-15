В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

На территории Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на всей территории Самарской области. Об этом сообщается в приложении Главного управления МЧС России по региону.

Ранее в Краснодарском крае обнаружили обломки упавших беспилотников Вооруженных сил Украины. Фрагменты БПЛА нашли в Щербиновском районе. Также обломки упавшего дрона были обнаружены в поселке Морской Ейского района Кубани.

14 июня в Татарстане снизили скорость мобильного интернета из-за атак дронов. «Все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики», — отметили власти республики.