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03:32, 15 июня 2025Россия

В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

На территории Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на всей территории Самарской области. Об этом сообщается в приложении Главного управления МЧС России по региону.

Ранее в Краснодарском крае обнаружили обломки упавших беспилотников Вооруженных сил Украины. Фрагменты БПЛА нашли в Щербиновском районе. Также обломки упавшего дрона были обнаружены в поселке Морской Ейского района Кубани.

14 июня в Татарстане снизили скорость мобильного интернета из-за атак дронов. «Все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики», — отметили власти республики.

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