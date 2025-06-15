Врач рассказала о первых признаках бытового пьянства у близких

Нарколог Калюжная: Бытовое пьянство начинается с вечерних ритуалов пьющего

Главная опасность бытового пьянства состоит в его невидимости, когда человек сохраняет работу, общается с близкими, но алкоголь постепенно вплетается в его жизнь ритуалами, рассказала психиатр-нарколог Марина Калюжная. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам доктора, такие привычки близких людей, как выпить бокал вина за ужином или пиво после работы для расслабления, должны вовремя насторожить. Постепенно такие случаи учащаются, порции алкоголя растут, а у выпивающего возникают оправдания вроде стресса или усталости, часто звучат слова о том, что он это якобы заслужил, добавила она.

«Если ваш близкий начал искать дополнительные поводы выпить, а попытки обсудить ситуацию встречают раздражение и отказ признавать наличие проблемы, возможно, это вы столкнулись с признаками формирующейся зависимости. Скрытность в хранении алкоголя дома, чувство вины и стыда на утро после распития алкоголя также являются тревожными сигналами», — предупредила Калюжная.

Особое внимание доктор уделила развитию бытового пьянства у подростков. Она пояснила, что родителей должно насторожить резкое падение школьной успеваемости ребенка, появление прогулов занятий, смена круга друзей, замкнутость, внезапные приступы агрессии или апатии, ухудшение внешнего вида, тремор рук, нарушение сна.

«Важно помнить: любые обвинения и нравоучения лишь усугубят положение. Попробуйте предложить своему близкому интересные варианты времяпрепровождения взамен алкоголю — активный образ жизни, совместные хобби, прогулки, походы в кино или театр. Однако если ситуация вышла из-под контроля, обязательно проконсультируйтесь со специалистом», — посоветовала нарколог.

Ранее врач Чередниченко назвал главное отличие бытового пьянства от алкоголизма. Он объяснил, что бытовым пьянством можно считать даже употребление алкоголя раз в неделю в опьяняющих дозах.