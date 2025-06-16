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11:48, 16 июня 2025Мир

Иран потребовал от ООН осудить нападение Израиля

МИД Ирана: Совет Безопасности ООН должен осудить нападение Израиля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Amir Kholousi / WANA / Reuters

Иран потребовал от Совета Безопасности ООН принять резолюцию, осуждающую нападение Израиля на Исламскую Республику. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Эсмаил Бакаи, передает Reuters.

«Все государства-участники ООН, включая пять постоянных членов Совета Безопасности, должны занять позицию по поводу этого нападения, осудить его и предпринять серьезные шаги, в том числе путем принятия резолюции с четкими и недвусмысленными формулировками, осуждающей это нападение», — сказал дипломат.

Он добавил, что Соединенные Штаты также должны официально называть нападение Израиля агрессией.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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