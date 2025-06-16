Иран потребовал от ООН осудить нападение Израиля

Иран потребовал от Совета Безопасности ООН принять резолюцию, осуждающую нападение Израиля на Исламскую Республику. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Эсмаил Бакаи, передает Reuters.
«Все государства-участники ООН, включая пять постоянных членов Совета Безопасности, должны занять позицию по поводу этого нападения, осудить его и предпринять серьезные шаги, в том числе путем принятия резолюции с четкими и недвусмысленными формулировками, осуждающей это нападение», — сказал дипломат.
Он добавил, что Соединенные Штаты также должны официально называть нападение Израиля агрессией.
13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.