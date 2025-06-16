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17:50, 16 июня 2025Мир

Министр обороны Польши отказался от благодарности Украины

Косиняк-Камыш: Польша ожидает от Украины не благодарности, а контрактов для фирм
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Globallookpress.com

Польша ожидает от Украины не благодарности, а контрактов для фирм. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем не заявлений о благодарности, а контрактов для польских фирм», — отметил глава Минобороны.

Косиняк-Камыш добавил, что Варшава также стремится получить «инвестиции польско-украинские и польско-американо-украинские» для развития своей экономики.

Ранее министр обороны заявил, что Польша и весь мир устали от темы Украины и вооруженного конфликта.

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