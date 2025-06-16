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09:40, 16 июня 2025Экономика

Москвичей предупредили о шансе встретиться с летучей мышью

Москвичам дали совет на случай попадания летучей мыши в квартиру
Мария Черкасова

Фото: Todd Cravens / Unsplash

Москвичей предупредили о шансе встретиться с летучими мышами, которые с наступлением теплого сезона покидают зимние укрытия и становятся активными в вечернее и ночное время. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды дали совет на случай, если представитель рукокрылых залетит в квартиру жителей столицы.

Эксперты рассказали, что в Москве обитает 10 видов летучих мышей. Самые редкие из них — двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь. Также среди редких видов — рыжая вечерница, водяная ночница и ночница Брандта. Летучие мыши не опасны для человека и полезны для окружающей среды. Они помогают регулировать численность комаров и других насекомых.

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Рукокрылые могут случайно залететь в жилые дома из-за перепадов температуры в дневной и ночной период. Поэтому перед уходом из дома рекомендуется закрывать окна, а при проветривании прикрывать их шторами или сетками.

Если летучая мышь попала в комнату, следует закрыть дверь, чтобы она не улетела в другие помещения. Рекомендуется открыть окно, чтобы животное смогло вылететь само. Если этого не произошло, необходимо дождаться, пока представитель рукокрылых успокоится, и аккуратно накрыть его тканью. Затем можно попробовать поместить летучую мышь в коробку с отверстиями для воздуха или дождаться специалистов. Рукокрылых не стоит пытаться кормить или приручить.

Осенью 2024 года, с приходом холодов, летучие мыши атаковали квартиры жителей Владивостока. Рукокрылых в своих квартирах обнаружили жильцы домов по улицам Шошина, Адмирала Горшкова, Гоголя и Ладыгина. В городе чаще всего встречаются два вида летучих мышей: двухцветный кожан и краснокнижный алашаньский нетопырь.

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