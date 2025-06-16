Россия нарастила добычу нефти

ОПЕК: Добыча нефти в России в мае выросла на 3 тысячи баррелей в сутки

В мае 2025 года среднесуточный объем добычи нефти в России увеличился на три тысячи баррелей и достиг отметки в 8,984 миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Несмотря на это, Россия не уложилась в план ОПЕК+. С учетом компенсаций перепроизводства и добровольных сокращений РФ в последний месяц весны не хватило 14 тысяч баррелей в сутки. Квота подразумевала показатель на уровне в 8,998 миллиона баррелей в день. В апреле в России наблюдалась схожая ситуация. Среднесуточная добыча сырья в РФ во второй месяц весны отстала от плана на 17 тысяч баррелей. В целом в первом квартале добыча в стране находилась на уровне в 8,972 миллиона баррелей в день.

Достигнутые в рамках сделки ОПЕК+ договоренности предусматривают постепенный переход к росту нефтедобычи в России. Пока восстановление добычи рассчитано до сентября 2026 года. Однако в мае, июне и июле страны-участницы сделки запланировали ускорить планы по росту добычи сырья.

Подобная тактика во многом была обусловлена затяжным падением мировых цен на нефть, вызванным в том числе эскалацией торговых войн в мире. Но на фоне начала войны Израиля и Ирана тенденция быстро сошла на нет. После эскалации на Ближнем Востоке котировки эталонной североморской марки сырья Brent в моменте превысили отметку в 75 долларов за баррель. В настоящее время этот сорт сырья торгуется на глобальном рынке в районе 73 долларов. В то же время аналитики не исключили его дальнейшего удорожания до 120-130 долларов в случае перекрытия Ираном Ормузского пролива, через который проходит порядка 20 процентов мировых поставок нефти.