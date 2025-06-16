В Иране спрогнозировали возможное развитие конфликта с Израилем

Иранский чиновник Резаи допустил увеличение масштабов конфликта с Израилем

Конфликт Ирана и Израиля будет продолжаться в течение следующих нескольких недель. При этом его масштабы могут стать значительно серьезнее, считает член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи. Его слова передает РИА Новости.

«Эта война продолжится в течение ближайших недель... Возможно, масштабы войны станут более серьезными», — сказал чиновник.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.