Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:13, 17 июня 2025Силовые структуры

Бывший замглавы Минобороны Иванов оказался в многомиллионных долгах

Банк требует начать процедуру банкротства Иванова из-за долга в 175 млн рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц», накопил долг в 175 миллионов рублей. Один из банков обратился в Арбитражный суд, требуя признать экс-чиновника банкротом, сообщает ТАСС.

Адвокат фигуранта Денис Балуев в беседе с журналистами заявил, что банкротство его подопечного связано с активами, которые сейчас арестованы из-за уголовных дел. После расторжения брака и раздела имущества у Иванова осталась квартира, расположенная на Поварской улице. Под залог этой жилплощади Иванову был выдан кредит в размере 175 миллионов рублей.

С марта 2025 года Иванов должен был частично погасить кредит, однако этого не сделал из-за уголовного преследования. Бывший чиновник находится под стражей больше года.

Как стало известно ранее, иск о банкротстве российского генерала поступил в Арбитраж Москвы. В марте сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова в закрытом режиме. По данным журналистов, об этом ходатайствовал государственный обвинитель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал всех срочно покинуть Тегеран

    Еще один международный аэропорт в России ввел временные ограничения

    Россиянка описала особенности жизни в Южной Корее фразой «верится с трудом»

    Банкир жестоко расправился с моделью OnlyFans во время порносъемки

    Собянин сообщил о пресеченной атаке двух беспилотников на Москву

    В Израиле заявили о скором вступлении США в войну с Ираном

    Трамп назвал Такера Карлсона чокнутым

    Бывший замглавы Минобороны Иванов оказался в многомиллионных долгах

    Шеф Пентагона сообщил о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

    Трамп решил досрочно покинуть саммит «Большой семерки» в Канаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости