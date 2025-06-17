Бывший замглавы Минобороны Иванов оказался в многомиллионных долгах

Банк требует начать процедуру банкротства Иванова из-за долга в 175 млн рублей

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц», накопил долг в 175 миллионов рублей. Один из банков обратился в Арбитражный суд, требуя признать экс-чиновника банкротом, сообщает ТАСС.

Адвокат фигуранта Денис Балуев в беседе с журналистами заявил, что банкротство его подопечного связано с активами, которые сейчас арестованы из-за уголовных дел. После расторжения брака и раздела имущества у Иванова осталась квартира, расположенная на Поварской улице. Под залог этой жилплощади Иванову был выдан кредит в размере 175 миллионов рублей.

С марта 2025 года Иванов должен был частично погасить кредит, однако этого не сделал из-за уголовного преследования. Бывший чиновник находится под стражей больше года.

Как стало известно ранее, иск о банкротстве российского генерала поступил в Арбитраж Москвы. В марте сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит дело бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова в закрытом режиме. По данным журналистов, об этом ходатайствовал государственный обвинитель.