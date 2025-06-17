Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Флуминенсе
Сегодня
19:00 (Мск)
Боруссия Д
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 1-й тур
Ривер Плейт
Сегодня
22:00 (Мск)
Урава Ред Даймондс
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 1-й тур
Ульсан Хёндэ
Завтра
01:00 (Мск)
Мамелоди Сандаунз
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа F. 1-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 6-й матч
Монтеррей
Завтра
04:00 (Мск)
Интер М
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа E. 1-й тур
09:51, 17 июня 2025Спорт

Главный врач «Акрона» оценил физическую форму 36-летнего Дзюбы

Главный врач «Акрона» Засиев о физической форме Дзюбы: Даст фору молодым
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Главный врач тольяттинского «Акрона» Руслан Засиев оценил физическую форму 36-летнего форварда команды Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, у игрока все отлично со здоровьем. «Нагрузочное тестирование великолепно прошел — без каких‑либо нареканий. Дзюба даст еще фору даже молодым футболистам», — заявил Засиев.

Ранее главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал музыкальный инструмент, с которым можно сравнить Дзюбу. По мнению специалиста, это скрипка.

Дзюба, которому в августе исполнится 37 лет, выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Форвард провел за команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал пять голевых передач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    Спутница Брэда Питта появилась на премьере фильма в оголяющем тело топе

    30 регионам России предрекли связанный с жильем кризис

    Пуск «Гераней» по Украине сняли на видео

    На Украине рассказали о массированном обстреле со стороны России

    Российский адвокат изрезал ножом своего клиента и сжег его в печи

    В России предложили выдворять из страны одну категорию мигрантов

    Двухлетний ребенок играл с пистолетом отца и случайно выстрелил в мать

    Начались переговоры Шойгу и Ким Чен Ына в Пхеньяне

    В Сенате США захотели запретить Трампу развязывать войну с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости