Главный врач «Акрона» оценил физическую форму 36-летнего Дзюбы

Главный врач «Акрона» Засиев о физической форме Дзюбы: Даст фору молодым

Главный врач тольяттинского «Акрона» Руслан Засиев оценил физическую форму 36-летнего форварда команды Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам специалиста, у игрока все отлично со здоровьем. «Нагрузочное тестирование великолепно прошел — без каких‑либо нареканий. Дзюба даст еще фору даже молодым футболистам», — заявил Засиев.

Ранее главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал музыкальный инструмент, с которым можно сравнить Дзюбу. По мнению специалиста, это скрипка.

Дзюба, которому в августе исполнится 37 лет, выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Форвард провел за команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал пять голевых передач.