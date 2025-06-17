Московские аэропорты возобновили работу

Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили работу

Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили работу в штатном режиме. Об этом 17 июня сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Авиагавани возобновили прием и выпуск воздушных судов. Ограничения на полеты вводились в 3:40 по московскому времени. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода.

В ночь на 17 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ пресекли атаку двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся на столицу.