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18:14, 17 июня 2025Наука и техника

В Иране представили новый «Шахед»

КСИР представил новый дрон-камикадзе Shahed-107
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tasnim

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) представили новый дрон-камикадзе Shahed-107. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Аппарат самолетного типа получил поршневой двигатель, который обеспечивает дальность полета более 1500 километров. Новый «Шахед» оснащен прямым крылом и X-образным хвостовым оперением.

Отмечается, что недавно были опубликованы кадры, демонстрирующие приближение иранского дрона к израильскому зенитному ракетному комплексу Arrow-3. Аппарат перехватили огнем с вертолета в нескольких десятках метров от позиции комплекса.

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«Если атака подтвердится, это докажет способность нового иранского беспилотника преодолевать многоуровневые системы противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России начали применять в зоне проведения спецоперации новый дрон-камикадзе с искусственным интеллектом, который наводит аппарат на цель. Беспилотник несет боевую часть весом 3,5 килограмма.

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