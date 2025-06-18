Бойцы ВСУ дали координаты полигона в Новомосковске для удара российской армии. Что известно о деталях операции?

Кимаковский: Пленные бойцы ВСУ сообщили координаты полигона в Новомосковске

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассекретили местоположение 239-го общевойскового полигона в Новомосковске, по которому затем ударили российские войска. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Первым и основным источником выступили пленные ВСУ, которые сдались в плен на западе ДНР Игорь Кимаковский советник главы ДНР

Политик уточнил, что координаты назвали бойцы, которые проходили обучение на данном полигоне. Кроме того, появилась информация о том, что на данном объекте Киев готовил резервы для удержания обороны на западе республики. Их намеревались перебросить в район Комара, Воскресенки и других населенных пунктов на западе ДНР.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

ВС России ударили по заводу для ремонта техники ВСУ в Новомосковске

Подпольщики сообщили о мощном прилете по территории трубного завода в Новомосковске Днепропетровской области. Вооруженные силы (ВС) России ударили по предприятию, где противник ремонтирует технику, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар был нанесен 12 июня около 01:45. Звук взрыва слышали местные жители.

Лебедев уточнил, что завод используется украинскими бойцами не только для ремонта боевых машин, но и для производства деталей для ракет и сборки дронов.

Фото: РИА Новости

Украина захотела перенести свои военные полигоны

На Украине намерены перенести свои военные полигоны на запад страны. Данная мера призвана обеспечить безопасность мобилизованных бойцов.

«Во избежание новых атак тренировочный процесс было принято решение перенести на Западную Украину, в частности на Яворовский полигон во Львовской области», — сообщили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

Канал также уточнил, что с полигона в Новомосковске к 9 июня намеревались вывести всю технику и войска. По данным авторов материала, в связи с частыми атаками на этот объект из военного руководства Украины даже ушел генерал-майор ВСУ Михаил Драпатый.