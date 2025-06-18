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18:31, 18 июня 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ дали координаты полигона в Новомосковске для удара российской армии. Что известно о деталях операции?

Кимаковский: Пленные бойцы ВСУ сообщили координаты полигона в Новомосковске
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассекретили местоположение 239-го общевойскового полигона в Новомосковске, по которому затем ударили российские войска. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Первым и основным источником выступили пленные ВСУ, которые сдались в плен на западе ДНР

Игорь Кимаковскийсоветник главы ДНР

Политик уточнил, что координаты назвали бойцы, которые проходили обучение на данном полигоне. Кроме того, появилась информация о том, что на данном объекте Киев готовил резервы для удержания обороны на западе республики. Их намеревались перебросить в район Комара, Воскресенки и других населенных пунктов на западе ДНР.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

ВС России ударили по заводу для ремонта техники ВСУ в Новомосковске

Подпольщики сообщили о мощном прилете по территории трубного завода в Новомосковске Днепропетровской области. Вооруженные силы (ВС) России ударили по предприятию, где противник ремонтирует технику, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар был нанесен 12 июня около 01:45. Звук взрыва слышали местные жители.

Лебедев уточнил, что завод используется украинскими бойцами не только для ремонта боевых машин, но и для производства деталей для ракет и сборки дронов.

Фото: РИА Новости

Украина захотела перенести свои военные полигоны

На Украине намерены перенести свои военные полигоны на запад страны. Данная мера призвана обеспечить безопасность мобилизованных бойцов.

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«Во избежание новых атак тренировочный процесс было принято решение перенести на Западную Украину, в частности на Яворовский полигон во Львовской области», — сообщили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

Канал также уточнил, что с полигона в Новомосковске к 9 июня намеревались вывести всю технику и войска. По данным авторов материала, в связи с частыми атаками на этот объект из военного руководства Украины даже ушел генерал-майор ВСУ Михаил Драпатый.

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