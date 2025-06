Человечество обвинили в одной вещи

PNAS: Человечество повлияло на глобальное потепление еще 140 лет назад

Международная группа климатологов из США и Великобритании выяснила, что антропогенное воздействие на стратосферу началось значительно раньше, чем считалось, — еще в 1885 году, задолго до массового распространения автомобилей. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты установили, что охлаждение стратосферы — главный индикатор антропогенного влияния — стало заметным всего через 25 лет после начала промышленной революции. Основным источником загрязнения планеты оказалось сжигание угля и древесины для отопления и производства.

Результаты исследования пересматривают временные рамки начала антропогенного влияния на атмосферу и подчеркивают, что изменение климата — это многовековой процесс, а не только проблема последних десятилетий.

Ранее стало известно, что май 2025 года стал вторым самым жарким маем в истории наблюдений. Средняя глобальная температура поверхности планеты достигла 15,79 градуса Цельсия — на 0,53 градуса выше, чем средний показатель в мае с 1991 по 2020 год. Этот месяц оказался на 1,4 градуса теплее средней температуры доиндустриального периода с 1850 по 1900 год.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год рискует стать одним из самых жарких в истории метеонаблюдений.