Фетисов оценил игнорирование со стороны IIHF выигравших Кубок Стэнли россиян

Фетисов назвал IIHF промокашкой за отказ поздравить россиян с Кубком Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил игнорирование со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) выигравших Кубок Стэнли россиян. Его слова приводит «Матч ТВ».

Фетисов назвал IIHF спортивной промокашкой. «Как можно не поздравить, вычеркнуть людей, достигших успеха? Даже уже смешно это все комментировать», — отметил он.

В финале Кубка Стэнли 2025 года «Флорида Пантерс» обыграла «Эдмонтон Ойлерс» (4-2 в серии). В составе победителей выступают вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Российские хоккеисты завоевали Кубок Стэнли в рекордный десятый раз подряд. «Флорида» стала чемпионом второй год подряд.