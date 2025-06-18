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18:26, 18 июня 2025Экономика

Конфликт Ирана и Израиля разогнал цены на страхование некоторых судов

Bloomberg: Страхование судов, идущих через Персидский залив, резко подорожало
Кирилл Луцюк

Фото: STR New / Reuters

Страховщики резко подняли цены для кораблей, которые идут через Персидский залив и Ормузский пролив. Об этом сообщили издания Bloomberg и Financial Times.

По информации британского издания, цены поднялись уже на 60 процентов. В свою очередь, Bloomberg процитировало руководителя отдела морских грузовых перевозок и логистики в Marsh McLennan Маркуса Бейкера, который сообщил, что страховщики теперь взимают 0,2 процента от стоимости судна за заходы в залив. До начала конфликта речь шла о 0,125 процента. Кроме того, выросли ставки за заход в Красное море.

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Подсчитано, что для гигантского супертанкера дополнительные расходы составят 75 тысяч долларов при стоимости груза в 153 миллиона долларов.

Также Бейкер рассказал, что выросли тарифы для кораблей, заходящих в израильские порты. Сборы увеличились более чем в три раза — с 0,2 до 0,7 процента от стоимости судна.

Есть версия, что в ответ на израильские удары по территории Ирана Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, что обернется подорожанием ключевых для мирового рынка энергоресурсов. Это, как полагают эксперты, единственный способ вынудить мировое сообщество оказать давление на Израиль.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о «последнем ультиматуме» Ирану и предупредил, что терпение Вашингтона на исходе. При этом он отказался ответить прямо, нанесут ли США удар по этой стране, но заверил, что если терпение Белого дома истощится, то Тегерану останется только безоговорочная капитуляция.

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