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19:50, 18 июня 2025Мир

Кремль ответил на заявление Трампа о вчерашнем разговоре с Путиным

Песков: Трамп под вчерашним разговором с Путиным имел в виду беседу 14 июня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп, говоря о вчерашнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, имел в виду беседу, которая состоялась 14 июня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Сейчас политическая жизнь настолько насыщена событиями, что когда ты говоришь "вчера", то подразумеваешь ретроспективу, последние три-четыре дня как минимум. [В заявлении Трампа] речь идет именно о том разговоре, о котором мы давали сообщение», — сказал представитель Кремля.

14 июня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с лидером США. В ходе беседы, которая длилась 50 минут, Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг конфликта двух стран как «весьма тревожную».

Ранее президент США заявил, что в ходе «вчерашнего» телефонного разговора российский лидер предложил ему стать посредником в урегулировании конфликта Израиля и Ирана. По словам Трампа, он предложил Путину «сначала разобраться с Россией», а потом заняться Ближним Востоком.

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