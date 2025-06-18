Вероятность включения популярных у россиян ОАЭ в конфликт Ирана и Израиля оценили

Политолог Тарасов: ОАЭ вряд ли подключатся к конфликту Ирана и Израиля

Популярные у россиян Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вряд ли подключатся к конфликту Ирана и Израиля, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Пока весь арабский мир проявляет пассивное отношение. Они делают заявления, осуждающие политику Израиля, высказывают какие-то предложения, даже свои услуги посредничества, но конкретных действий и мероприятий по упразднению конфликта ими не предпринимается», — рассказал Тарасов.

Востоковед объяснил, что такая политика арабского мира связана с историческими фактами. Он добавил, что страны ждут решения конфликта со стороны США, а также считают, что у них нет возможностей самостоятельно урегулировать ситуацию.

«ОАЭ негласно состоят в альянсе с Израилем. Они могут оказать какую-то гуманитарную помощь Ирану, но какое-то конкретное влияние на развитие событий они вряд ли окажут», — заключил Тарасов.

В ночь на 18 июня Пентагон привел американские войска в состояние повышенной готовности на базах по всему Ближнему Востоку, включая ОАЭ, Иорданию и Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам, если США присоединятся к военной операции.