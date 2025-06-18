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23:50, 18 июня 2025Мир

Трамп заявил об уверенности в применении Ираном ядерного оружия в случае конца разработки

Трамп: Иран был в неделях от ядерного оружия
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Иран был в нескольких неделях от обладания ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами. Трансляцию вел C-SPAN.

По его мнению, Тегеран бы рано или поздно его применил, если бы закончил разработку. «Знаете, я верю, что они бы его использовали», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что не может точно сказать, нанесут ли США удар по Ирану. Помимо этого, он выразил раздражение действиями Тегерана, заявив, что когда его терпению придет конец, то Иран «ждет безоговорочная капитуляция».

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