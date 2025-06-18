«Царь-двигатель» отправили для сборки «Союза-5»

«Роскосмос»: Двигатель РД-171МВ отправили для сборки ракеты «Союз-5»

Жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) РД-171МВ отправили для сборки первой ступени среднетяжделой ракеты «Союз-5». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

ЖРД, известный как царь-двигатель, перевозится из Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» в Ракетно-космический центр «Прогресс», где он пройдет испытания в составе первой ступени перспективного носителя.

Ранее госкорпорация сообщила, что Конструкторским бюро химавтоматики завершено изготовление двигателя РД0124МС второй ступени перспективной ракеты «Союз-5».

Также в июне председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрей Лукин рассказал, что первый образец перспективной ракеты «Союз-5» для тестового пуска планируется доставить на космодром Байконур в октябре.