Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:30, 18 июня 2025Мир

В Австрии назвали визит Зеленского унижением для страны

Политик Поппель назвал поездку Зеленского в Австрию унижением для страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Австрию стала унижением для этой страны и дискредитацией ее нейтрального статуса. Об этом заявил австрийский политик Патрик Поппель в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Зеленский 16 июня впервые с начала российской спецоперации посетил Вену, где провел переговоры с президентом государства Александером Ван дер Белленом.

«Визит Зеленского и его прием на столь высоком уровне — настоящее унижение для Австрии и дискредитация ее нейтрального статуса», — посетовал Попель.

Он считает, что такими визитами «враждебные силы» стремятся обнулить нейтральный статус Австрии и втянуть ее в геополитическую авантюру, связанную с противостоянием с Россией.

Ранее Владимир Зеленский дал понять, что Киев надеется на поддержку Австрии в решении вопроса о беглых украинских чиновниках и олигархах, скрывающихся от правосудия. Также он заявил, что рассчитывает на помощь Австрии в восстановлении страны после окончания конфликта.

В начале июня председатель Австрийской партии свободы и лидер крупнейшей фракции парламента страны Герберт Кикль выразил недовольство предстоящим визитом в Австрию Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЦАХАЛ заявили о пусках ракет из Ирана

    Тигрица растерзала крокодила

    Женщинам раскрыли простой способ оценить состояние здоровья в домашних условиях

    Названы лучшие посредники в переговорах Израиля и Ирана

    Спецпосланник США захотел встретиться с Лукашенко

    Подмосковный аэропорт ограничил работу

    Выявлена устойчивая связь просмотра порнографии с депрессией

    В Австрии назвали визит Зеленского унижением для страны

    Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в откровенном нижнем белье

    Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости