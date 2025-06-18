В Госдуме потребовали отчитаться о проверке обвиненного дочерью в растлении многоженца

Останина потребовала от прокуратуры и СК отчитаться о проверке многоженца Сухова

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина потребовала от прокуратуры и Следственного комитета (СК) отчитаться о результатах проверки многоженца Ивана Сухова, которого дочь обвинила в домогательствах. Обращение парламентария к руководителям ведомств Игорю Краснову и Александру Бастрыкину есть в распоряжении журналистки Ксении Собчак — документ опубликован в ее Telegram-канале.

Останина обратила внимание на отсутствие данных о проверке, которую начали силовые структуры 11 июня. Депутат от лица комитета по защите семьи попросила Бастрыкина взять на личный контроль проверку жалобы 19-летней дочери Сухова и сообщить о принятых решениях, а Краснова — дать оценку своевременности и результативности профилактической работы с семьей.

Что известно о Сухове? Многоженец получил широкую известность после интервью журналистке Саше Сулим. Многоженец в ходе беседы рассказал, что живет одновременно с тремя женами и 14 детьми в трехкомнатной квартире, в которой одна из комнат выделена под его кабинет. Его супруги не имеют права самостоятельно распоряжаться финансами и не могут купить себе даже воду или мороженое без его разрешения. Максимальный бюджет семьи из трех жен и более чем десятка детей, согласно его рассказу, составляет 75 тысяч рублей — в эту сумму входит оплата коммунальных услуг, проезд и питание.

О том, что сбежавшая из семьи 19-летняя дочь многоженца Ивана Сухова обвинила его в домогательствах, стало известно в начале июня. В эфире телепрограммы она рассказала, что во время отдыха с семьей отец растлил ее. «"Дочь, закрой глаза", — сказал он мне тогда. Все длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было — он заставил меня прикасаться к нему», — рассказала девушка, добавив, что впоследствии Сухов еще раз повторил с ней те же действия. Отец девочки, по ее утверждению, пытался убедить ее в том, что между ними не было подобных взаимодействий. Правдивость заявлений дочери Сухова подтвердил полиграф.

Впоследствии в отношении Сухова начали проверку. Детский омбудсмен Ольга Ярославская сообщила, что дочь Сухова не написала на отца заявление, но правоохранители все равно начали проверять деятельность россиянина. После начала проверки Сухов пропал, однако его адвокат Александр Почуев заверил, что мужчина ни от кого не скрывается, а в ходе проверки следователь получил исчерпывающие доказательства невиновности Сухова.