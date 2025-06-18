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03:12, 18 июня 2025Россия

В России предложили отменить праздники в январе и мае

Пищальников: Выходные в январе и мае нужно заменить на короткие рабочие недели
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Длинные январские и майские праздники необходимо заменить на шесть сокращенных рабочих дней по три трудовых дня. Об этом заявил вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Газетой.ру».

По мнению специалиста, это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью на протяжении года. Кроме того, как уточнил Пищальников, такой подход делает отдых регулярным, но управляемым.

Также это позволит бизнесу планировать деятельность без длительных простоев, отметил он.

Пищальников подчеркнул, что Россия может перенять зарубежный опыт с адаптивными трудовыми графиками — однако, по его слова, необходимо сохранить свою специфику и уважение к культурным привычкам.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что российским политическим деятелям не стоит сокращать длинные новогодние или другие выходные, потому что это время, которое семьи традиционно могут провести вместе.

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