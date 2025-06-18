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05:06, 18 июня 2025Мир

В США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте Израиля и Ирана

ABC News: В США заявили о решающих 24-48 часах в конфликте Израиля и Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Itai Ron / Reuters

Американские чиновники после призыва президента США Дональда Трампа к безоговорочной капитуляции Ирана заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли решить конфликт дипломатическим путем или же США придется прибегнуть к военным действиям.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь соглашения.

До этого глава Белого дома написал в соцсетях, что воздушное пространство Ирана в настоящее время находится под полным контролем США. Он также обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется». При этом американский лидер отметил, что его терпение находится «на исходе».

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