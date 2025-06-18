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07:01, 18 июня 2025Забота о себе

Женщина нашла партнера мечты и обнаружила у него эректильную дисфункцию

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: rawpixel.com / Freepik

27-летняя женщина по имени Лайла нашла партнера мечты в 54-летнем Джереми и обнаружила, что у мужчины, который старше ее в два раза, есть эректильная дисфункция. Историю пары опубликовало издание The Guardian.

По словам Лайлы, Джереми — ровесник ее отца, но это не отторгает, а возбуждает ее. «Он заставляет меня чувствовать, что обо мне заботятся и меня слушают. Иногда он читает мне или показывает классические фильмы, с которыми его познакомили родители», — рассказала она. Секс с Джереми совершенно не похож на тот секс, который у нее был раньше: ее новый партнер — нежный и деликатный. Лайла уверена, что в этом помогает эректильная дисфункция Джереми.

«Это снимает напряжение из-за проникновения. Джереми не нужно достигать эрекции или достигать оргазма, чтобы испытать удовольствие, поэтому меньше внимания уделяется тому, чтобы довести кого-то из нас до оргазма, и больше тому, как мы эмоционально связаны», — делится женщина.

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Сам Джереми отметил, что они находятся в открытых отношениях, но не испытывают ревности. «Я немного инвалид — у меня запущенный артрит и давняя травма спины — поэтому мы можем заниматься сексом только когда Лайла сверху. Кроме того, у меня проблемы с возбуждением, но Лайле нравится неполная эрекция», — отметил Джереми. Он также подчеркнул, что в их сексе главное — эмоциональная составляющая.

Мы чувствуем себя необычайно близкими и влюбленными. Лайла приходит примерно раз в неделю, и мы часами валяемся в постели и целуемся. Несколько лет назад я потерял работу, поэтому иногда встречаюсь с Лайлой в ее обеденный перерыв, мы просто сидим на скамейке и целуемся

Джереми

Ранее уролог Ильнур Аглиуллин заявил, что из-за низкого уровня тестостерона у мужчин могут возникнуть проблемы с психикой. В качестве примера он привел резкие перепады настроения и повышенную эмоциональность.

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